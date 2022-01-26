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День народження президента Зеленського: чим він запам'ятався у світовій історії

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 00:10
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Сайт "Сьогодні" понишпорив в архівах і знайшов цікаві факти про дату 25 січня
День народження президента запам'ятався ще кількома подіями / Колаж "Сьогодні"
День народження президента запам'ятався ще кількома подіями / Колаж "Сьогодні"

У президента України Володимира Зеленського 25 січня – день народження. Редакція "Сьогодні" вирішила згадати, які цікаві події відбулися цього дня на планеті. Для цього перенесімося рівно на 44 роки тому.

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Цей день у світовій історії

25 січня 1978 року:

  • набула чинності поправка до закону про надання Шотландії та Уельсу самоврядування: на консультативному референдумі цей закон мав отримати схвалення 40 відсотків виборців;
  • Мюріель Гамфрі-Браун була призначена на посаду сенатора США на місце свого померлого чоловіка Г'юберта Гамфрі. Вона була першою і єдиною у цій ролі.

Подружжя Хамфрі з Девідом Дубінськи (1966 рік) / Фото з відкритих джерел
Подружжя Хамфрі з Девідом Дубінськи (1966 рік) / Фото з відкритих джерел

  • Середню та Південну Швецію несподівано завалило снігом, хоча напередодні Шведська державна метеослужба прогнозувала хорошу погоду без опадів;
  • у районі Хорольського гарнізону Приморського краю Росії (тоді ще СРСР) сталася катастрофа під час тренувального польоту на передачу палива Ту-16З. Літак із креном 20 градусів зіткнувся із землею та вибухнув. Весь екіпаж загинув;

Фото заправника Ту-16З / Фото з відкритих джерел
Фото заправника Ту-16З / Фото з відкритих джерел

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  • Рада Міністрів Української РСР ухвалила постанову про доповнення Статуту автомобільного транспорту таким положенням:

"Вантажовідправник та вантажоодержувач зобов'язані створити здорові та безпечні умови праці для водіїв автотранспорту в пунктах завантаження та розвантаження відповідно до правил, норм охорони праці, техніки безпеки, санітарії та гігієни".

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Хто ще народився 25 січня

Окрім Володимира Олександровича Зеленського, ця дата стала визначною для багатьох відомих особистостей. Наприклад, відомий радянський бард, поет та актор Володимир Висоцький з'явився на світ 25 січня 1938 року.

25 січня Володимиру Висоцькому могло б бути 84 роки / Фото: Sputnik
25 січня Володимиру Висоцькому могло б бути 84 роки / Фото: Sputnik

Українська співачка Тіна Кароль (справжнє ім'я — Тетяна Григорівна Ліберман) теж замовляє на цей день іменинний торт.

Відома українська співачка Тіна Кароль / Фото: salvemusic.com.ua
Відома українська співачка Тіна Кароль / Фото: salvemusic.com.ua

У їхній компанії і актриса Вікторія Булітко. Вона народилася 1983 року в Запоріжжі. Учасниця "Дизель Шоу", грає у спектаклях у Театрі на Подолі.

Віторія Булітко одна з найвпізнаваніших українських акторок / Фото: Facebook
Віторія Булітко одна з найвпізнаваніших українських акторок / Фото: Facebook

У 1957 році народився Луїс Гаравіто на прізвисько La Bestia та Tribilín. Він колумбійський ґвалтівник і серійний вбивця. 1999-го органи судової влади визнали його винним у зґвалтуванні та вбивстві 138 хлопчиків.

Злочинець із Колумбії, якого визнали винним у серійних вбивствах / Фото: MURDERS.NET
Злочинець із Колумбії, якого визнали винним у серійних вбивствах / Фото: MURDERS.NET

Побачив світ 25 січня 1932 року злодій "у законі" Євсей Агрон. Його життя почалося в тодішньому Ленінграді, потім сім'я переїхала до США. Там Агрона навали королем рекету – він "бомбив" комерсантів на Брайтон-Біч.

Євсей Агрон із другою дружиною Майєю Розовою / Фото: Прайм Крайм
Євсей Агрон із другою дружиною Майєю Розовою / Фото: Прайм Крайм

Що кажуть зірки

Знак зодіаку в президента України – Водолій. Ці люди надійні та комунікабельні, легко знаходять спільну мову з усіма. Одночасно вони схильні до забаганок. Вони неефективні й легко розпорошують увагу, хоча й усвідомлюють важливість виконуваної роботи. Якщо Водолій відчує, що оточення його не розуміє, він може стати холодним та відчуженим.

За китайським календарем Володимир Зеленський народжений у рік Вогняної Червоної Змії. Народжені в один з ним день чоловіки мають спільні риси: у них багато друзів, вони завжди готові прийти на допомогу і дати слушну пораду. Але вони не пристосовані у побуті.

А ось календар друїдів вказує, що народжені 25 січня можуть пишатися своєю сталістю, лояльністю, інтелігентністю, логікою та аналітичним розумом.

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