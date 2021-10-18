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"Свавілля! Наловив на 100 тисяч": нардепа з "Батьківщини" звинуватили у браконьєрстві (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 13:57
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Нардеп похвалився величезним уловом, ось тільки наслідки можуть бути не найприємніші
Івченку загрожує великий штраф за улов. Колаж "Сьогодні"
Івченку загрожує великий штраф за улов. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко показав величезний улов, ось тільки простих рибалок зачепив один цікавий момент – політика запідозрили в браконьєрстві.

Депутат виставив у Facebook фото з риболовлі, на яких видно повні відра риби. Сам Івченко написав, мовляв, піймав на вудку. Ось тільки допис цей він уже видалив, але скріншот пішов гуляти Інтернетом.

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Тим часом досвідчені рибалки розгледіли "зраду". Користувач Мережі Ігор Тихолаз запідозрив у діях нардепа браконьєрство.

"Народний обранець, щиро вболіває за український агросектор. Це з одного боку. А з іншого – примітивний "бракоша", який драчем ловить дрібного судака. До речі, скільки там уже збиток за штуку, тисячі 3,5 грн, здається? У двох відрах під сто тисяч гривень лежить, якщо не більше... Він мусить вибачитись і сплатити усі необхідні штрафи та збитки, наповнити державний бюджет з власної кишені", – написав він у Facebook.

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У Івченка помітили драч

Рибалки зазначають, що драч – це заборонене знаряддя для вилову риби. Це саморобний браконьєрський засіб, який складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.

Згідно із законодавством України, використання такого знаряддя рибного лову передбачає штраф 600 грн, а за незаконно виловлений судак – 3500 грн. Про це твердять і прості рибалки.

Як ми писали раніше, в Україні стали ловити більше риби.

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А ось зі споживанням риби в Україні залишаються проблеми – жителі їдять її вдвічі менше, ніж у середньому в Європі. За рік українець з'їдає в середньому всього 14 кілограмів риби. Люди нарікають, що купувати рибу і морепродукти дорого.

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