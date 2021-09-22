Андрій Богдан повертається? У Верховній Раді для нього є вакансія

Відповідну пропозицію начебто подала фракція "Слуга народу"

Є інформація, що кандидатуру Андрія Богдана подали до Апарату Верховної Ради / Колаж "Сегодня"

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан може повернутися на державну службу – очолити Апарат Верховної Ради. Відповідну пропозицію начебто подала фракція "Слуга народу".

Таку можливість не виключає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, про що він заявив під час прямого ефіру на телеканалі "Прямий".

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"Я вже бачив цю інформацію в засобах масової інформації. Я якось не був до неї готовий. Хоча пропозиція теж непогана. Він давно, з 2018 року, був долучений до виборчої компанії, багато кого з народних депутатів він привів у команду, в тому числі Давіда Арахамію. Тому я думаю, що він також підтримує це. Плюс досвід великий на державній службі – Офіс президента очолював. Гарна кандидатура", – заявив, усміхаючись, Разумков під час ефіру.

Конфлікт із Зеленським

Нагадаємо, що Андрій Богдан очолював Офіс президента України з 25 червня 2019 року по 11 лютого 2020 року.

Раніше Зеленський розповідав, як посварився з Богданом . За його словами, він навіть хотів зробити Богдана генеральним прокурором, але згодом він зауважив, що його соратника влада псує, робить конфліктним.

. За його словами, він навіть хотів зробити Богдана генеральним прокурором, але згодом він зауважив, що його соратника влада псує, робить конфліктним. Пізніше Богдан відповів Зеленському, зазначивши, що президент за чотири місяці перетворив на посміховисько владу в країні.