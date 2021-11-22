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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки "ОПЗЖ": ТОП-обновки депутатів у деклараціях

Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
22 листопада, 05:52
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Більшість із витрат депутатів у парламентську зарплату не помістяться
Депутати витрачають на покупки десятки тисяч доларів / Колаж "Сьогодні"
Депутати витрачають на покупки десятки тисяч доларів / Колаж "Сьогодні"

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", всі посадові особи, у тому числі й народні депутати України, щороку зобов'язані подавати декларації до НАЗК. Але деякі виправлення до документа можуть вноситися і протягом року: якщо нардеп отримав або навпаки витратив суму понад 50 прожиткових мінімумів (114 700 грн).

Ми знайшли найцікавіші обновки депутатів у деклараціях за останні півроку.

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Хто добре працює, той добре відпочиває

Цього літа деякі обранці вирішили не економити на відпочинку. Наприклад, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко у липні витратив на канікули 273 730 гривень – це майже 10 тисяч доларів! А місяцем раніше він придбав квадрокоптер за 222 тисячі гривень. Ймовірно, щоб сфотографувати моменти релаксу.

Микола Тищенко і його літаючий гаджет за 222 тисячі гривень / Колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко і його літаючий гаджет за 222 тисячі гривень / Колаж "Сьогодні"

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Із політиків в аграрії

Ще один представник монобільшості Юрій Камельчук ще до запуску ринку землі встиг купити собі дві ділянки. Обидва – майже по 7 соток. Розташовані у селі Березівка Київської області. За них депутат віддав 139 тисяч гривень.

Нардеп із фракції "Голос" Андрій Осадчук теж наглядав собі ділянку під Києвом, у селі Вітачів. За 1218 м 2 він сплатив 270 тисяч гривень.

Народні депутати починають скупати землю / Колаж "Сьогодні"
Народні депутати починають скупати землю / Колаж "Сьогодні"

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Подарунки – не віддарки

Презент у грошовій формі задекларувала нардеп від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва . Понад 5 мільйонів гривень їй подарував Валерій Володимирович Сурін. Ймовірно, чоловік припадає на політику батьком. Крім того, Сурін подарував Аллахвердієвій наручний годинник марки Zenith за 310 тисяч гривень.

Дорогий подарунок Ірини Аллахвердієвої / Колаж "Сьогодні"
Дорогий подарунок Ірини Аллахвердієвої / Колаж "Сьогодні"

Член "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа задекларував подарунок у негрошової формі вартістю 265 300 гривень. Його, зважаючи на документи, політик отримав від брата – Дмитра Ківи.

Депутати люблять швидкість

У липні цього року щасливою володаркою Audi A4 2017 стала Єлизавета Богуцька. Залізний кінь коштував "слугі" 398 тисяч гривень. А наступного місяця нардеп витратила ще один автомобіль — SKODA YETI 2012-го року за 248 тисяч гривень.

Позафракційний Гео Лерос теж не проти покататися з вітерцем. На початку листопада він задекларував мотоцикл HONDA CTX 700N 2014 року за 132 тисячі гривень. А місяцем раніше додав до свого автопарку мотоцикл HONDA NC 700XAD 2013-го року. Цей засіб пересування коштував майже 135 тисяч гривень.

Представник президентської фракції Микита Потураєв перевершив усіх колег. У нього найдорожча обновка у вигляді кросовера Subaru Forester 2021 року. За такого чотириколісного товариша довелося викласти чимало аж 1 103 284 гривень. Це майже $41,5 тис.

Дорожче, ніж "Укрзалізниця"

На транспорт віддавав свої заощадження депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 553 тисячі у липні та 150 тисяч гривень у вересні за послуги авіаперевезень.

Дорого коштували транспортні послуги по Україні ще одному опозиціонеру Ренату Кузьміну. У жовтні політик віддав за них 563 тисячі гривень.

Понад 5 мільйонів гривень голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко сплатив у липні на послуги проживання на території України. Майже 385 тисяч – на витрати за транспорт. У вересні він витрачався за тією самою статтею — лише понад 115 тисяч гривень. А в жовтні пересувався Австрією. За що виклав зі своєї кишені близько 732 тисяч гривень.

Чиї послуги найдорожчі

Не всі політики вкладають гроші у квартири, машини та прикраси. Деяким дорого обходяться різноманітні послуги.

Тож Нестор Шуфрич віддав 190 тисяч гривень на охорону. Крім того, він інвестував у освіту дітей. Близько 228 та 232 тисяч гривень обійшовся один семестр навчання сина Івана та доньки Марії.

Крім того, Шуфрич став власником 100% ТОВ "Телепростір", він же телеканал UkrLive. На момент придбання канал оцінюється у 4 мільйони гривень.

Пів мільйона гривень Нестор Шуфрич витрачає на семестр навчання своїх дітей / Колаж "Сьогодні"
Пів мільйона гривень Нестор Шуфрич витрачає на семестр навчання своїх дітей / Колаж "Сьогодні"

Вищезгаданий лідер "Євросолідарності" оплачував юридичні послуги загальною сумою 24 мільйони гривень. А ще на початку осені Порошенко виклав 756 тисяч гривень за "здобуття освіти".

Варто згадати, що у вересні він ще купив нерухомість майже за 1 мільйон 240 тисяч гривень.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович оновлював декларацію кілька разів на місяць. Здебільшого вносив доходи. У середині літа понад 16 мільйонів гривень позики депутату повернув його колега із фракції Нестор Шуфрич. У серпні "накапали" відсотки від кіпрської компанії ABH UKRAINE LIMITED – трохи менше 3 мільйонів у національній валюті. І ще майже півтора мільйона гривень від цієї компанії у вересні. Витрачався Рабинович на брокерські послуги в Австрії. За них віддав 638 із половиною тисяч гривень.

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