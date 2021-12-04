Дружина нардепа від Слуги народу зустрілася із Гретою Тунберг

Зустріч була випадковою / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська модель, блогер та дружина народного депутата "Слуги народу" Романа Грищука Ганна Гресь під час поїздки до Швеції зустрілася із відомою на весь світ захисницею екології Гретою Тунберг в одногму з музеїв. Фото із зустрічі вона розмісти на своїй сторінці у Facebook.

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Гретта та хто вона

Влітку 2020 року Грета Тунберг, яка раніше була визнана Людиною року, здобула премію за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна розміром 1 млн євро, обійшовши 136 номінантів з 43 країн світу.

Зазначимо, що Vogue Scandinavia випустили свій перший номер. Головною героїнею обкладинки стала Грета Тунберг, знаменита шведка, яка раніше пішла атакою на зірку тенісу. Для дебютного номера 18-річна екоактивістка знялася разом зі своїм конем на прізвисько Стренгур.