Чи чекати Україні "Залізний купол" від США? Зеленський відповів

Президент підтвердив, що Україна дійсно може отримати систему ПРО. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН розповів, що поки ще рано говорити про постачання США в Україну системи протиракетної оборони "Залізний купол", про що днями натякнули американські політики.

Про це повідомляє телеканал ДОМ.

За його словами, найближчим часом в Україну приїде з офіційним візитом делегація з США на чолі з міністром оборони, в тому числі і для обговорення питань поставок озброєнь Україні.

"У ЗМІ ми чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, я маю на увазі, що про "Залізний купол ще рано говорити, але ви чули ці меседжі від США. Я думаю, результати від поїздки будуть, і будуть серйозні ... Але це не остаточний результат. Остаточний, коли це перетворюється навіть не в контракти, а в конкретні дії", – сказав президент в Нью-Йорку.

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Також Київ чекає відповіді від адміністрації Байдена щодо плану трансформації України, який Зеленський представляв під час недавнього візиту в США.

Що таке "Залізний купол"

Система протиракетної оборони Iron Dome була створена ізраїльською оборонної компанією Rafael у партнерстві з Raytheon і почала використовуватися армією Ізраїлю з 2011 року. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

"Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.

Система ПРО складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і ймовірну ціль. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Також ми писали, що в Україні може з'явитися своя система ПРО "Залізний купол". Міноборони ще минулого року почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, говорив міністр Андрій Таран.