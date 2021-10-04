Скарг немає – Саакашвілі в СІЗО відвідав консул України

Саакашвілі ні на що не скаржиться / Колаж "Сьогодні"
У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України, главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який вже кілька днів знаходиться в СІЗО Руставі.
Про це повідомив "Сегодня" речник МЗС Олег Ніколенко.
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"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеілу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", – розповів Олег Ніколенко.
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.