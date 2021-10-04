Скарг немає – Саакашвілі в СІЗО відвідав консул України

Саакашвілі ні на що не скаржиться / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України, главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який вже кілька днів знаходиться в СІЗО Руставі.

Про це повідомив "Сегодня" речник МЗС Олег Ніколенко.

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеілу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", – розповів Олег Ніколенко.