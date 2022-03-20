Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним: Провал означатиме третю світову війну

Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, але якщо вони завершаться невдачею, це означатиме третю світову війну.

Про це президент України заявив в інтерв'ю CNN.

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"Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо покласти край цій війні... Я думаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість переговорів, можливість поговорити з Путіним, але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, це означатиме третю світову війну", – сказав він.

Зеленський наголосив, що українська сторона завжди наполягала на переговорах і пропонувала діалог та мирні рішення.

"І я хочу, щоб усі мене зараз почули, особливо в Москві. Настав час зустрітися. Час поговорити. Настав час відновити територіальну цілісність та справедливість для України", – заявив глава держави.

Путін віддав наказ ліквідувати Зеленського

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації очільника держави Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України… Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що Путін особисто віддав наказ про проведення наступних атак одному з небагатьох довірених людей. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.