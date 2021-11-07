Зеленський замінив міністрів, щоб відволікти українців від набагато важливіших проблем – Яценюк

Арсеній Яценюк розкритикував ротації в Кабінеті міністрів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Експрем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вважає, що зміни в уряді провели для того, щоб відволікти увагу українців від важливіших проблем, які зараз є в країні.

Таку думку політик висловив в ефірі програми "Сьогодні.Підсумки з Олегом Панютою".

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Колишній глава уряду заявив, що ротації в Кабміні, які провели на минулому тижні – "ознака професійності"

"Так професійно, як працює ця адміністрація президента в частині маніпуляції і роботи з пропагандистськими тематиками, я ще не зустрічав ніколи. Вони дуже професійно вміють продавати людям картинку, меседжи, змісти і відволікати людей від тих, проблем, які реально турбують суспільство. Тому сьогоднішні зміни в уряді – це виключно професійний політтехнологічний підхід заради того, щоб відволікти увагу від найбільших проблем, які сьогодні є в країні", – заявив Яценюк.

Від чого відвертають увагу українців?

За словами експрем'єра, дискусія про те, що поміняли міністрів, зовсім не важлива для українців. Адже вони не знають прізвищ цих міністрів, так само як і не цікавитимуться прізвищами наступних.

"Це технологія. Є сніговий ком, вони від нього тікають, а він наближається", – пояснив політик.

Яценюк назвав ряд проблем, обговорення яких уникає команда президента Володимира Зеленського:

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Енергетика: "Не просто проблеми – катастрофа. Тоді коли його можна було закупити по 250 доларів, його не купили. Зараз його можна купити від тисячі до 2 тисяч. Кишень українців треба 5 млрд доларів витягнути".

"Не просто проблеми – катастрофа. Тоді коли його можна було закупити по 250 доларів, його не купили. Зараз його можна купити від тисячі до 2 тисяч. Кишень українців треба 5 млрд доларів витягнути". Електроенергія: "Подивіться, білоруси та росіяни відмовили в постачанні електроенергії в Україну. Справа не в тому, що вони відмовили, а в тому, як ви взагалі могли до них звертатися? Путін – не просто агресор, а ворог Української Держави, Лукашенко – невизнаний президент".

"Подивіться, білоруси та росіяни відмовили в постачанні електроенергії в Україну. Справа не в тому, що вони відмовили, а в тому, як ви взагалі могли до них звертатися? Путін – не просто агресор, а ворог Української Держави, Лукашенко – невизнаний президент". Субсидії:"При моєму уряді половина населення отримувала субсидії. Чому ви забрали субсидії у практично кожного третього українця? Було 7 млн домогосподарств, які отримували субсидії. Сьогодні – 2,5 млн".

Ротації в Кабміні

4 листопада Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

В той де день нардепи погодили нові призначення:

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Олексія Резнікова – міністром оборони України;

України; Ірини Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

України; Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

України; Юлії Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

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