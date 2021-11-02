Зеленський "загнав Байдена у кут" на королівському прийомі – ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зміг неформально поспілкуватися кілька хвилин із президентом Джо Байденом на королівському прийомі у Глазго, Шотландія, щоб обговорити конфлікт на сході України. Про це пише видання Daily Mail Online.

Їхня зустріч не значилася в публічному розкладі Байдена, і офіційні особи не опублікували виклад того, що обговорювалося. Видання передбачає, що українському лідеру вдалося "загнати в кут" президента США під час заходу у художній галереї Глазго, щоб обговорити деякі важливі питання.

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Раніше ми писали про те, що президент України у своєму Twitter опублікував спільну фотографію.

Напередодні Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини. Під час розмови в кулуарах обговорювалася поточна безпекова ситуація на Донбасі та переговори щодо встановлення миру, енергетична криза в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин двох держав.

Нагадаємо, що конференція ООН зі зміни клімату COP26 у Великій Британії, в якій беруть участь десятки світових лідерів, відкрилася 1 листопада. Окрім президентів України та США, участь у конференції беруть також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також представники британської королівської родини: принц Вільям та Кейт Міддлтон, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла.

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Також ми писали про те, що 22-23 квітня відбувся ініційований Сполученими Штатами саміт з питань клімату. На захід президент США Джо Байден запросив глав 40 держав, зокрема й російського лідера Володимира Путіна, а ось про Володимира Зеленського забув.

Мета зустрічі

Основна мета зустрічі в Глазго – підбиття перших підсумків виконання Паризької угоди щодо клімату, підписаної у 2015 році.