Зеленський вперше зустрівся з новим канцлером Німеччини (відео)

Для Зеленського та Шольца це перше знайомство. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі. Це їхнє перше знайомство.

Відповідне відео показав прессекретар українського лідера Сергій Никифоров у Facebook.

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"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцем", – написав він.

Никифоров також повідомив, що пізніше до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон.

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Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповідав, чого чекає від нового канцлера Німеччини. Він зазначав, що близько з Шольцем не знайомий, але впевнений, що будуть нормальні стосунки.

А що сьогодні на саміті у Брюсселі?