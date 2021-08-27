Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики України

Зеленський підписав указ про нову стратегію України / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України". Такий документ розроблено вперше за 30 років незалежності країни.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України"... Затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України", – йдеться в указі.
Затверджений раніше РНБО документ передбачає зокрема:
- протидію агресивній політиці Росії,
- курс на членство в ЄС і НАТО,
- захист прав та інтересів українців за кордоном,
- просування позитивного іміджу України у світі та багато іншого.
Загалом Стратегія містить 254 пункти. Вона набуває чинності з дня опублікування.
Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2021-2024 роки.
Ми також писали, що Національний банк, який підписав меморандум з платіжними системами Visa і Mastercard, оприлюднив нову Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання і цифровізації.