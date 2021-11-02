Зеленський "вдарив" по Росії новими санкціями

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії. Відповідні укази №556/2021 , №557/2021 , №558/2021 , №559/2021 від 30 жовтня опубліковано на сайті глави держави
"Постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у повідомленні.
Санкції було запроваджено стосовно 140 фізичних та 50 юридичних осіб, причетних до організації голосування на виборах до Держдуми Російської Федерації та порушення прав людини на території тимчасово окупованого півострова Крим.
Раніше Україна висловила протест Росії через проведення виборів до російської Державної думи на території тимчасово окупованих Криму та районів Донецької та Луганської областей.
У заяві МЗС йдеться, що Україна розглядає такі дії, як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Тиск на Росію
- 5 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію ухвалене того ж дня рішення РНБО країни щодо застосування персональних санкцій стосовно 95 громадян України та Росії, причетних до виборів до Держдуми РФ у Криму та Донбасі.
- 15 жовтня РНБО України ввела нові санкції за організацію виборів до Держдуми РФ в анексованому Криму та на Донбасі. У список санкцій потрапили 237 фізосіб.
- 22 серпня відбувся робочий візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва, де вона зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави заявив, що Україна та Німеччина повинні зберігати тиск на Російську Федерацію .
- Перші обмежувальні заходи були запроваджені Україною у 2015 році, тоді у списку опинилися 388 фізичних осіб та 105 юрособ. Пізніше список санкцій неодноразово поповнювався.