Ветерани отримали "свою людину" в Офісі президента

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував нову посаду, яка тої ж миті була зайнята. Відтепер в Україні є уповноважений з прав захисників країни.

Це випливає з повідомлення на сайті Офісу президента України.

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Згідно з указом президента країни, на посаду уповноваженого з прав захисників України призначена радник Офісу президента Олена Вербицька.

Відзначимо, Вербицька також є главою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Команда омбудсменів

В Україні вже є так званий мовний омбудсмен. У 2020 році Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

У червні президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади уповноваженого президента з прав дітей Миколу Кулебу і призначив замість нього Дарину Герасимчук. Посада дитячого омбудсмена також тепер називається трохи інакше.

З 2019 року в Україні працює бізнес-омбудсмен – колишній мер Варшави і депутат польського Сейму Марчін Швенчіцький;

Уповноваженим з прав людини в Україні з 2018 року є Людмила Денісова.