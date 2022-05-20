Зеленський став найвпливовішою людиною за версією "Time", Маск — на другому місці

Зеленський перегнав Маска у рейтингу найвпливовіших людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. За нього віддали найбільше голосів читачі авторитетного американського видання.

Про це йдеться на сайті видання Time.

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Глава держави набрав понад 3,3 мільйона голосів і посів перше місце з 5% голосів. На другому місці — генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск з 3,5% голосів.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", — пише видання.

Буш назвав Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу"

43-й президент США Джордж Буш назвав президента України Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

"Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вінстоном Черчиллем нашого часу – сьогодні вранці (5 травня, — ред.). Я подякував президентові за його лідерство, його приклад та його відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не похитнуться у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які захищають свою свободу", — написав Буш в Instagram.

Своєю чергою Зеленський сказав, що "американці відверті, відкриті люди" і що в українців та американців спільні цінності. Глава держави запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

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