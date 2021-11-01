Зеленський скликає депутатів до Ради для вирішення термінових питань

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Президент Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради 2 листопада, на якому, серед іншого, планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР-тестом.

Сьогодні речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 2 листопада Про це повідомляє прес-служба парламенту

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На завтрашньому засіданні депутати розглянуть:

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 6197);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (реєстр. № 5630);

проєкт Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719);

проєкт Закону України про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстр. № 6121);

проєкт Постанови Верховної Ради України щодо додаткових заходів щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 6154);

проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень (реєстр. № 6084);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення (реєстр. № 5873);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність до деяких законодавчих актів (реєстр. № 4542);

Повідомляється, що засідання призначено о 16:00.

Зазначимо, що сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у ході Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином . За його словами, створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також буде розміщено публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.

Також ми писали, що Парламентський комітет з охорони здоров'я ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради яка може відбутися 4 листопада.

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Раніше нардеп Радуцький зазначав, що невдовзі можуть запровадити обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковидним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Також він розповів про те, що нардепи вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає