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Зеленський сказав, що чекає від переговорів із Росією

Наталія Магдик
20 січня, 13:36
Президент заявив про унікальну роль України у Європі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Результатом переговорів із РФ стане отримання гарантій миру на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-обговорення "Реформи для інвестицій в Україну", повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський відмітив унікальну роль України для Європи та її майбутнього, і висловив думку, що події, які сьогодні розгортаються навколо нашої держави, в черговий раз про це свідчать.

"Всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі", – зазначив він.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

  • Під час щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
  • На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним