Зеленський розповів, чого чекає від нового канцлера Німеччини

Зеленський очікує від Шольца сильних позицій щодо України / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що від нового кацлера Німеччини Олафа Шольца він очікує більш чіткої позиції щодо європейської інтеграції України, але близько з ним не знайомий.

Про Шольце

"Близько я з новим канцлером не знайомий. Упевнений, що будуть нормальні стосунки", – відповів Зеленський на запитання про Шольця. Президент також додав, що від нового канцлера та уряду Німеччини він очікує, та й вся Україна, виконання домовленостей щодо транзиту газу з Росії по нашій газотранспортній системі, а також просування до НАТО та ЄС.

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"Вчора була моя розмова з Ангелою Меркель. Я вважаю, що мають бути відносини ще кращими. Але це вже переговори із новим канцлером. Як прогресивна людина, чекаю на предметні речі та результати і в енергетичній безпеці та енергетичній незалежності України, та спокою на українському Донбасі. Потужної санкційної політики, поки нам не повернуть нашу територію, потужних гарантій щодо газу з боку Німеччини і все ж таки максимального тиску на Росію до припинення війни на Донбасі, яка триває вже 8 років" , – сказав Зеленський.

"Північний потік – 2"

"Я дуже хотів би, щоб була практична реалізація енергетичної безпеки України. Нам вдалося в грудні в "нормандському форматі" домовитися. Ми отримали гроші. Тоді ми домовилися і з РФ. Тут Німеччина тоді відіграла важливу роль і особливо Меркель. Я хотів би, щоб "Північний потік – 2" був не просто зброєю Росії, і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, включаючи Німеччину та Росію. Для нас це велика трагедія – ще один ресурс, який РФ використовуватиме в переговорному дипломатичному процесі. Щоб ми були захищені, а США робили все, щоб не знімати санкції. Самі ми не зможемо забезпечити енергетичну безпеку України", – підсумував президент.

Членство у ЄС

Щодо нашого членства в ЄС, то це залежить не тільки від Берліна, сказав Зеленський.

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"Важко говорити на тему членства у ЄС. Німеччина та Франція є основними нашими колегами у цьому питанні серед Європейського Союзу. Багато країн, дивляться на них. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер був більш чітким щодо членства України і не боявся зворотної реакції інших країн. У цьому вони могли б нам дуже сильно допомогти", – зазначив Зеленський.

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