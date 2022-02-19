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Зеленський провів термінову розмову з Макроном через ситуацію на Донбасі

Володимир Козир
19 лютого, 23:22
Президенти обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації конфлікту

Зеленський та Макрон обговорили ситуацію навколо України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Дзвінок відбувся 19 лютого.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

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Про що говорили?

Президент Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті, втрати серед військових, а також обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Лідери обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання ситуації.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

  • Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
  • Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
  • Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.
  • На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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