Зеленський провів термінову розмову з Макроном через ситуацію на Донбасі

Зеленський та Макрон обговорили ситуацію навколо України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Дзвінок відбувся 19 лютого.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

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Про що говорили?

Президент Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті, втрати серед військових, а також обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Лідери обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання ситуації.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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