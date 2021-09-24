Зеленський продає віллу в Італії за 4,5 млн євро – ЗМІ (фото, відео)

Зеленський володіє особняком на елітному курорті. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський позбавляється нерухомості не тільки в Україні. Він володіє розкішною віллою на одному з найдорожчих курортів Італії Форт-дей-Мармі. Але, виявляється, глава держави виставив на продаж цей будинок за 4,5 мільйона євро.

Про це дізналися журналісти Страны, які побували на "президентської" віллі.

Де знаходиться будинок і за скільки купили

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Курорт Форт-дей-Мармі знаходиться в Тоскані на узбережжі Лігурійського моря.

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У декларації Зеленського за 2018 рік було зазначено, що він і його дружина Олена почали володіти будинком в Італії площею 413 кв. м. з 2015 року, який був оформлений на італійську фірму San Tommaso S.R.L. Він їм обійшовся в 88,5 млн грн (3,1 млн євро на той час). Але в декларації за 2020 рік вказано, що фірмою San Tommaso S.R.L. володіє вже тільки його дружина.

На території маєток і басейн. Фото: "Страна"

Ще на початку передвиборчої кампанії на пост президента Зеленський говорив, мовляв, "нерухомість купили через недосконалу банківську систему в Україні".

Джерело з італійського агентства по нерухомості повідомило українським журналістам, що будинок виставили на продаж за 4,5 млн євро.

"Протягом останніх трьох років маєток, який розташоване всього в 400 метрах від моря, здається в оренду за 12 тис. євро на місяць. Зараз його орендує громадянин США зі своєю сім'єю. Вони там живуть з липня, але вже на початку жовтня повинні виїхати", – розповіли в агентстві.

Цікаво, що особняк Зеленського вже на кількох сайтах нерухомості, але ціну і власників не вказують – тільки при особистій зустрічі з рієлтором.

А що на рахунок самої вілли

Будинок Зеленського розташований в самому центрі Форте-дей-Мармі. Тут бігові і вело-доріжки, затишні ресторани і красиві будиночки. А пляжі Форте-деї-Мармі визнані одними з найкращих в Італії. На території ділянки сам двоповерховий будинок в 480 кв. м і басейн.

На віллі нічого зайвого. Фото: "Страна"

На першому поверсі – вітальня з обідньою зоною і виходом на терасу, кухня, одна спальня зі своєю ванною кімнатою, ще один додатковий санвузол і пральня.

І ніякого золота – все лаконічно. Фото: "Страна"

На другому поверсі розташовано: чотири спальні зі своїми вбиральнями. На цокольному поверсі СПА-зона з сауною та джакузі, тренажерний зал, ванна кімната і невеликі апартаменти для персоналу. Також в будинку є столи для масажу.

Ну і як же без свого спортивного куточка. Фото: "Страна"

А сусіди – одні зірки

Курорт Форте-дей-Мармі облюбували російські та українські селебріті і прозвали між собою "пляжним Куршевелем". Саме там в 2015 році зіграла весілля співачка Віра Брежнєва з композитором Костянтином Меладзе, не раз відпочивала журналістка Ксенія Собчак. А в цьому році там була помічена дружина губернатора Черкащини Єлизавета Юрушева і, мовляв, до неї туди прилітав заступник глави ОП Кирило Тимошенко разом зі своєю дружиною.

Також російська співачка Ірина Алегрова навіть продала квартиру в Майамі заради будинку з басейном на італійському курорті за 2 млн євро. Багаті росіяни володіють тут третиною всіх будинків на узбережжі, а це близько 2500 вілл. Тут неодноразово були помічені олігархи Роман Абрамович і Олег Дерипаска.

Відзначимо, що навіть на посаді президента Зеленський продовжує отримувати чималий дохід за свою минулу діяльність. У минулому році він разом з дружиною заробив в цілому більше 20 млн грн, причому зарплата склала всього 336 тис. грн за рік.