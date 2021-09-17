Зеленський летить до США на Генасамблею ООН

Президент України вирушить з робочою поїздкою в США / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де прийме участь у Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй.

Про це повідомив прессекретар глави української держави Сергій Никифоров на брифінгу.

"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою у США", – сказав Никифоров.

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Протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи "Кримської платформи" з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.