Зеленський привітав дружину з Днем Валентина – були квіти та чарівне визнання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський після звернення до українців записав ще одне відео, в якому він разом із дружиною привітав усіх зі святом. Відео розмістив Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.

"14 лютого 2022 року ми знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо показати нині усім, що ми разом. Ми вдома. Ми в Україні", – сказав він.

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У свою чергу, дружина глави держави також звернулася до українців та привітала всіх із Днем закоханих.

"Вітаємо всіх із Днем закоханих, любіть одне одного, любіть Україну", – сказала вона.

Президент подарував своїй дружині великий букет із ромашок та троянд, наприкінці звернення подружжя Зеленських обмінялось поцілунками.

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Напередодні з'явилася інформація про те, що на тлі так званого російського військового вторгнення, дружина президента покинула країну. Під час пресконференції президент заявив, що вся його родина перебуває в Україні.

"Моя дружина – не просто дружина, вона – перша леді, і має показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім'ї", – сказав глава держави.

Також різні ЗМІ повідомляли, що з України на чартерах масово почали вилітати політики та олігархи через загрозу вторгнення РФ, яка нібито була намічена на 14-16 лютого.

Звернення до українців

На тлі нагнітання ситуації щодо можливого вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський звернувся до українців .

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До цього останній раз Зеленський звертався до нації 25 січня напередодні зустрічі нормандських радників у Парижі та заявляв про надії на прогрес у мирному врегулюванні на Донбасі.