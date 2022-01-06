Зеленський привітав із Різдвом: "Це найкращий момент для примирення"

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. У своєму привітанні він побажав, щоб у нашій країні був мир та процвітання.

Вітання

"Дорогі громадяни, я щиро вітаю всіх, хто разом із найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зірку на Різдвяному небі. Її поява знаменує особливий момент та особливе свято. Різдво Христа… Колись Народження Сина Божого подарувало людям надію і віру в спасіння і віру в перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу Віру, Надію і головне Любов. Бо Святий Різдвяний Вечір – це найкращий момент для примирення. Для всіх, кого ти образив сам, і для тих, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, і в наші сім'ї прийдуть мир і благо... А в нашу країну мир і процвітання. Я бажаю кожному теплих, домашніх, смачних і веселих свят. Христос Народжується, Славімо Його!" – сказав президент Володимир Зеленський.

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Різдво