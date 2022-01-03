Зеленський показав перше тренування у 2022 році – фото зі сплячим Петею

Зеленський після Нового року зайшов до спортзалу. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вперше у 2022 році вибрався до спортзалу після новорічного свята. Відповідне фото він показав у Instagram.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку!" – написав президент.

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Зеленський з Петею та Норою. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зазначимо, що пес Петя на фото – чорний, а Нора – біла.

Ще Зеленський у спортзалі

Президент неодноразово публікував фото своїх тренувань у спортзалі. У свій день народження він написав позитивний допис, в якому зазначив, що йому за паспортом 43, а в душі 30. О 7-й ранку він у своє свято вже був у спортзалі.

Також Зеленський показував, які у нього "млинці" на сніданок. У когось вони свіжі зі сковорідки, а у президента п'ятикілограмові.

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Президент не може без спорту

Володимир Зеленський відомий любитель занять в спортзалі, причому робить це він практично скрізь. Так, наприклад, під час візиту до Брюсселя він і там відвідав спортзал і навіть давав інтерв'ю на велотренажері. Один з трьох тренерів гаранта Вадим Данильченко розповів, як Зеленський займається спортом і як харчується.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" дружина Зеленського Олена розповідала, що останні кілька років Володимир активно тренується і дотримується правильного харчування. Перша леді відзначила, що з Володимиром у них одні тренери на двох. Але тайським боксом, як він, вона не займається. Іноді пара навіть ділить час наставників. Спорт допомагає Зеленським емоційно розряджатися і налаштовуватися на роботу на цілий день. Читайте детальніше, яким видам спорту віддає перевагу Володимир Зеленський.