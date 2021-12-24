Зеленський передав США вимоги щодо "Північного потоку – 2" та умови щодо Донбасу

Зеленський висловив політикам США своє занепокоєння тим, що відбувається в європейському регіоні / Колаж "Сьогодні"
У Вашингтоні вислухали умови України щодо переговорів із Росією щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі, отримали вимоги щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік -2" та прохання про розширення підтримки оборонного сектору країни. Увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із сенаторами та конгресменами США з Демократичної та Республіканської партій.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
Обговорення
Повідомляється, що під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави. Американців поінформували про плани досягнення миру на Донбасі в рамках існуючих переговорних форматів – "нормандського", Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Зеленський наголосив на необхідності залучення США до процесу.
"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – заявив президент України.
Санкції
Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у сфері безпеки. Російський газопровід "Північний потік – 2" було названо небезпечним геополітичним проектом, який є енергетичною зброєю не лише проти України, а й проти всієї Європи.
У ході розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативі "Кримська платформа" та відзначили незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
Підтримка США
- 24 грудня в американській газеті The Washington Post двоє сенаторів США опублікували статтю з пропозицією передати Україні зенітні, протитанкові та протикорабельні комплекси, а також запровадити санкції проти "Північного потоку – 2".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що Вашингтон може сідати за стіл переговорів із Москвою лише в тому випадку, якщо відбудеться деескалація на кордоні України. Поки що це не спостерігається.
- Напередодні радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван провів телефонну розмову із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід до нарощування військових сил Росії біля кордону з Україною.
- 23 грудня Держдепартамент США розмістив заяву, в якій вітав домовленість Тристоронньої контактної групи про новому перемир'ї на Донбасі, а також закликав Росію прибрати війська і з окупованої території, і поблизу кордонів України.