Зеленський визначив місце США на переговорах щодо Донбасу

Зеленський сподівається, що з Байденом переговори будуть продуктивнішими / Колаж "Сьогодні"
Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу. Про це Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства".
Тристоронні саміти
"Я радий, що США сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я хотів би, щоб вони грали одну з головних ролей, а не епізодичну в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно приєднатися до Нормандського формату, ми готові йти паралельним треком, щоб США грали одну з головних ролей у цьому форматі: ми готові до тристоронніх самітів, але не можна вирішувати щось по Україні без України", – заявив Зеленський у Брюсселі.
При цьому лідер України зазначив, що якби переговори в "нормандському форматі" залежали від нашої країни, то процес би йшов значно результативніше. За словами Зеленського, зараз "нормандський формат" існує лише завдяки зусиллям Німеччини та Франції, а Росія такого бажання не має.
Переговори
- 15 грудня на полях саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки" без президента Росії Володимира Путіна. Президент України обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
- За підсумками переговорів Володимир Зеленський не повідомив про будь-які прориви у питанні тиску на Росію.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США.
- Тим часом Москва на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.