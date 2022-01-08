Зеленський попросив США вирішити питання із "Північним потоком-2"

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт щодо запровадження санкцій з газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його запуску.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", – йдеться у повідомленні.
Що відомо?
- Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій стосовно газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" із Європою у протидії Росії.
- 6 січня видання Politico повідомило, що топ-демократи в Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв'язку з переговорами з Кремлем, які продовжуються, і можуть не підтримати проєкт, який би змусив його застосувати санкції.
- Росія може використовувати газопровід "Північний потік – 2" як важіль тиску проти Європи. Про цьому заявив днями держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
- "Сьогодні" також розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску "Північного потоку – 2" та які основні виклики чекають на світ у 2022 році.