Зеленський призначив директора ДБР

Зеленський остаточно затвердив Сухачова (праворуч) на посаді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань, який до цього виконував обов'язки керівника відомства.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 закону України "Про Державне бюро розслідувань" ухвалюю: призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", – йдеться в указі №№691/2021.

Хто такий Олексій Сухачов

Народився 1978 року в Харкові. 2000 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю: "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність". Заслужений юрист.

З 2000 р. розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника начальника Головного управління Центрального управління СБУ.

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Упродовж 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу у Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року був призначений на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, а у вересні того ж року став виконувачем обов'язків голови відомства.

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А тим часом ДБР взялося за колишнього заступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі – відкрито два кримінальні провадження.