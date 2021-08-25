Зеленський звільнив посла України в Канаді – займав посаду шість років

Офіс президента України звільнив Андрія Шевченка з дипломатичного поста / Фото "Сегодня"

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав цю посаду майже шість років.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України .

"Звільнити ШЕВЧЕНКА Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", – йдеться у відповідному Указі президента України.

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Біографія

На пост посла України в Канаді Андрій Шевченко був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенко у вересні 2015-го;

З 2007 по 2012 рік був депутатом Верховної Ради;

У 2005 році був віце-президентом Національної телекомпанії України (з інформаційної політики);

З 2003 по 2005 рік обіймав посаду шеф-редактора, ведучого "5-го каналу";

З 1999 по 2003 рік був кореспондентом радіо "Голос Америки".

Нагадаємо, що в липні президент України підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби Безпеки України.

А на початку серпня Зеленський вніс зміни до складу Національної ради реформ в зв'язку з кадровими перестановками в уряді і звільненням голови МВС Арсена Авакова.