Зеленський та Санду поспілкувалися по телефону: про що говорили

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові у забезпеченні її енергобезпеки.

Про це пише Офіс президента.

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Зеленський та Санду

Президент Молдови подякувала президентові України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії. Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський наголосив на готовності України і надалі надавати допомогу Молдові у питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися провести найближчим часом в Україні відповідні консультації на рівні міністрів енергетики двох країн.

Президенти України та Молдови також обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

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Нагадаємо, проєвропейська партія "Дія та солідарність", яка підтримує президента Майю Санду здобула перемогу на виборах до парламенту Молдови. Вони мають найкращий результат в історії Молдови, отриманий колись однією партією на парламентських виборах.

Раніше ми писали, що Україна та Молдова хочуть скасувати закордонні паспорти для перетину кордону.