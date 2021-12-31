Зеленський і Байден вже скоро проведуть переговори – ЗМІ дізналися дату

Байден та Зеленський поговорять одразу після Нового року. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден проведуть телефонну розмову 2 січня. Про це повідомляє репортер Білого дому для Associated Press Дарлін Супервілл. Twitter.

Вона також дізналася із Білого дому, які теми Байден планує обговорити із Зеленським.

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"Білий дім каже, що Байден поговорить з лідером України у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України та розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних баталій, щоб допомогти знизити регіональну напруженість", – написала журналістка.

Розмова Байдена з Путіним