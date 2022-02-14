Зеленський дав чиновникам 24 години на повернення в Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Політики та чиновники мають повернутися до України найближчої доби. Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час екстреного звернення до українців.

Трансляцію вів телеканал Україна 24.

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За його словами, українці довірили владі свій захист, і в умовах нинішньої ситуації політики мають не втекти з країни, а допомагати своєму народу.

"Особливо звертаюся до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити. Вам народ України довірив не лише керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом із нами з українським народом. Я наразі пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!", – сказав Зеленський.

Що сталося

Напередодні з'явилася інформація про те, що з України на чартерах масово почали вилітати політики та олігархи нібито загрози вторгнення РФ, яка була намічена на 14-16 лютого.

Проте, як відомо, депутати 27 січня пішли на карантин через коронавірус, і сесія Верховної Ради має відновитися лише 15 лютого, тому з'явилася паніка, що багатьох немає у країні.

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Президент, коментуючи цю ситуацію, заявив, що він та його родина перебувають в Україні та нікуди не збираються їхати.

Ситуація із можливим вторгненням

14 лютого секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що ситуація нагнітається, та вторгнення малоймовірне.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

Колишній економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що провокації з боку Росії будуть, але війни, як такої не буде.

Звідки з'явилися дати

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну –15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що Росія може напасти на Україну 20 лютого . Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.

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Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри у Китаї. На підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.