"Зелена гидота? На тобі, Саша!". Качура наїхав на Шахова, словами сварка не закінчилася (відео)

Олександр Качура посварився з Сергієм Шаховим в прямому ефірі / Колаж "Сьогодні"

До взаємних звинувачень і кидання предметів подискутували сьогодні народні депутати від "Слуги народу" Олександр Качура і Сергій Шахов з депутатської групи "Довіра" в прямому ефірі в телепрограмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Таємний прихильник

Сергій Шахов прийшов на ефір критикувати провладну партію "Слуга народу" і її депутатів. Його опонент Олександр Качури прийшов на ефір, попередньо вивчивши історію голосування Шахова і виявилося, що депутат з "Довіри" голосував "За" під час всіх ініціатив президентської фракції. Качура навіть помітив, що на відміну від Шахова він іноді голосує проти провладних законопроектів.

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Суперечка закінчилася пропозицією для Шахова вступити в "Слугу народу", ну, якщо вже така підтримка надається депутатом від "Довіри" провладній команді. А щоб закріпити пропозицію, Олександр зробив щедрий жест – подарував Шахову партійний зелений значок. Шахов не стримався і жбурнув подарунок в спину Качурі.

Діалог

"Ми з помічниками подивилися, за що ви і я голосували в парламенті. Качура і Шахов – два депутата, дивіться. Так я ще за деякі законопроекти не голосую, а ви за все, що пропонується партією "Слуга народу", голосуєте! Ви на попередньому пленарному засіданні перейшли парламентську межу. Як ви там назвали "слуг народу": "зелені" хто? Зелена гидота? Наступного разу, коли ви захочете назвати когось "зеленою гидотою" – подивіться, будь ласка, в дзеркало. Ви справжній "слуга народу"! У вас повинен бути атрибут – я вам дарую значок. Приходьте, будь ласка, на наступне пленарне засідання!", – з цими словами Олександр Качура пішов "приймати" в "слуги" свого опонента.

Однак Сергій Шахов повернув значок, кинувши його в спину Олександру зі словами: "На тобі, Саша, значок! Тепер я відповім! Якби я щось робив не так – люди б не підтримали мою команду, яка перемогла в Луганській області, де зелені все програли".

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"Сергій, підійміть значок, поки не пізно. Завтра вже буде соромно! ", – продовжив Качура.

"Вас в Трускавці навчили перебивати?", – парирував Шахов і у ту ж мить отримав запрошення до Трускавця.

"Ви як зразковий член фракції "Слуга народу" – обов'язково приїжджайте в Трускавець" , – відповів Качура.

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"Коли нормальні закони – я підтримую всі нормальні закони. Ви землю продавали, а я не голосував за продаж землі ", – нарешті знайшов, що відповісти по темі претензій депутат від "Довіри".