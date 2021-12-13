Заступника голови МВС Гогілашвілі звільнено – ЗМІ

Гогілашвілі влаштував "розбірки" на блокпосту / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі за його поведінку з поліцейськими у Києві та на Донбасі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді.
"Кабмін звільнив Гогілашвілі", – повідомило джерело.
Цю інформацію підтвердило і джерело РБК-Україна в уряді.
За що звільнили
11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра і вимагає його звільнення. І це попри те, що, виявляється, винуватець скандалу навіть був помічений раніше із Зеленським.
- Також стало відомо, що скандал на блокпосту з поліцією – не єдиний. Буквально під кінець листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві.
- Читайте детальніше, хто такий Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту.