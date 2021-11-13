Ув'язнені психологічно тероризують Саакашвілі – подробиці

Оприлюднено відео Саакашвілі із в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні
Голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі перебуває в умовах психологічного терору, оскільки ув'язнені періодично вигукують на його адресу образливі речення. Про це розповіла депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько, повідомляє Грузія Онлайн.
"Під час нашої зустрічі були чутні вигуки ув'язнених, не такі гучні, але було чути. Це психологічний терор, який не покращує стан його здоров'я. Час від часу ув'язнені та кримінали кричать, вимовляють його ім'я", – сказала вона.
На думку Ясько, влада Грузії не відреагувала на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Саакашвілі потрібна медична допомога.
Також вона зазначила, що Саакашвілі готовий припинити голодування за умови, якщо його переведуть до приватної клініки, де "нормальне медичне обладнання" і де зможуть подбати про його здоров'я.
" У нього дуже поганий стан здоров'я. З боку Страсбурзького суду було дуже чітко сказано, що йому потрібно надати медичну допомогу в нормальних умовах", – сказала вона, зазначивши, що у тюремній лікарні таких умов немає.
Раніше ми писали про те, що співак та актор Вахтанг Кікабідзе просив президента України Володимира Зеленського забрати Міхеїла Саакашвілі.
Крім того, адвокат Саакашвілі повідомляв, що у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим, ніж є зараз.
Ситуація із Саакашвілі
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12.
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
- Крім того, Саакашвілі доставляли до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людей буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.
- Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
- Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.
Як розвивалися події
- Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії. Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.