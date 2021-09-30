Захоплення кораблів: в жовтні Міжнародний трибунал почне розглядати справу України проти Росії

Три українських кораблі захопили росіяни в 2018 році / Колаж "Сьогодні"

11 жовтня Міжнародний Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" та 24 українських моряків – військовослужбовців ВМС ЗС України.

Про це написав у себе в твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі. Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло", – зазначив Дмитро Кулеба.

На думку міністра закордонних справ, даний позов визначальний для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються.

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