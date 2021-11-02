З документами на вихід: чи відмовиться Європа визнавати українські COVID-сертифікати

Чи відмовиться Європа від українських сертифікатів вакцинації / Колаж "Сьогодні"

В Україні побільшало шахраїв, які підробляють документи про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Через це поповзли чутки про те, що Україна ризикує бути виключеною з Довірчої мережі електронного здоров'я ЄС. Наскільки загроза реальна — пояснили експерти.

Не словом, а ділом

Глава Центру спільних дій, колишній віцепрем’єр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук впевнений, що Європейський Союз не відмовиться визнавати наші сертифікати в найближчій перспективі:

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"Для Європи важливо, що є певна державна політика, яка направлена на вирішення проблем. Важливо, коли українська влада не імітує, а реально бореться з фальсифікаторами: викриває, карає, перевіряє їх в аеропортах. Для нас головне, щоб влада демонструвала, що вона не закриває очі на спробу підробки документів і що в країні є контроль за цим".

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Попри те, що в Україні складна ситуація через ковід, ЄС зберігає нас у списку "зелених країн". Рибачук каже, що на це є причина:

"Один із факторів, чому Європа не закриває нам нині кордони, – це те, що багато українців роблять свій внесок у розвиток економіки Європейського Союзу: або працюють, або відпочивають. Тобто наші громадяни мають певний вплив на економічну ситуацію в ЄС".

"Дію" в Європі поважають

Про відсутність небезпеки для вітчизняних євротуристів говорить і колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012) Костянтин Грищенко. Він заспокоює, що електронні сертифікати у Європі будуть чинні:

"Здебільшого це стосується підробок паперових сертифікатів, які, я так розумію, не дуже сприймаються або, можливо, не будуть сприйматися. Поки що питання щодо документів про вакцинацію в електронному вигляді так гостро не стоїть. Тому доведеться всім тим, хто мав щастя отримати сертифікат, який визнають в Європі, завантажити "Дію" і гордо їхати в Європу".

Підробки знайдуться будь-де

Грищенко також переконує, що незаконні дії щодо документів про щеплення проводять не лише в Україні.

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"Супротив вакцинації існує всюди. І всюди є люди, які підробляють все, що тільки можуть. Якщо б шахраї були тільки в Україні, тоді вся Європа була б щасливою. Там ділки ще більш "витончені" та досвідчені. Я не думаю, що само собою це буде великою проблемою. Але, звичайно, з фальсифікацією треба боротись, і нічого гарного воно не дає".

Отже, говорити, що ми єдині, у кого виявляють підробку, було б неправильно.

Костянтин Грищенко: "Супротив вакцинації існує всюди" / Фото: interfax.com

Впасти в очах Європи

Політолог-міжнародник Володимир Воля стверджує, що ситуація з підробними сертифікатами не вплине на ставлення до нас країн Заходу. Ставити питання про можливі санкції можна лише тоді, коли відсоток фальсифікату сягне червоної межі.

"Все залежить від певної критичної кількості виявлених підроблених українських сертифікатів на території Європейського Союзу. Якщо в Європі набереться така статистика, що величезна кількість громадян України потрапляють до Євросоюзу за підробними сертифікатами, тоді будуть підстави говорити про виключення України з цієї системи", — каже Воля.

Яке це має бути співвідношення, поки що невідомо. Однак за оцінкою експертів, Україна його не перетнула.

Раніше ситуацію щодо відмови визнавати український документ прокоментували у МОЗ.