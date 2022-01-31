Янукович може стати приводом для вторгнення Росії в Україну – Гармаш

Віктор Янукович. Фото: колаж "Сьогодні"
Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі.
Про це Гармаш сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політику-втікачеві.
Гармаш додав, що не вважає Януковича "відпрацьованим матеріалом", оскільки втікача президента Росія може ще використати. Президенту Володимиру Путіну може знадобитися звернення про введення військ від нібито української влади, в особі якої може виступити саме Янукович.
"Я думаю, що Віктора Януковича буде використано суто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично Путін матиме такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім збожеволіє і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не такі вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично говорити – які", – сказав Гармаш.
Він зазначив, що схожим шляхом недавно розвивалися події під час протестів у Казахстані.
"Можливо, Путіну знадобиться "звернення" "української влади" для того, щоб Путін зміг "законно" увійти зі своїми "миротворчими силами", як це було в Казахстані, і посадити у Києві режим, який буде лояльний до Російської Федерації", – підсумував Гармаш.
Суди над Януковичем в Україні
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який зараз ховається в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".
- 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
- Януковичі підозрюються в незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
- Крім того, Янукович почав позиватися до Верховної Ради. Він звернувся з позовом у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.