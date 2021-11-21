Якби не Майдан, то України давно не було б – Яценюк

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" вважає, що якби не було Революції Гідності, то в Україні нічого б так і не змінилося. Про це він розповів на онлайн-зустрічі молодіжної спільноти Фонду "Відкрий Україну", яка була присвячена Дню Гідності та Свободи. пресслужба політика.

"Якби не Революція Гідності, у нас сьогодні України вже не було б. Якби не Революція Гідності, Янукович залишився б таким самим президентом, яким сьогодні є Лукашенко. Якби не Революція Гідності, Україна фактично стала б губернією Російської Федерації, втратила б свою незалежність і була б захоплена путінським режимом", – сказав він.

За його словами, у День Гідності та Свободи важливим є спілкування саме з молоддю, адже Майдан насамперед відбувся для того, щоб українська молодь, новітня Україна отримала нову добу.

Реклама

Він зазначив, що 79% молоді, опитаної Фондом "Відкрий Україну"*, сказали, що наше майбутнє у НАТО та Європейському Союзі. Лише 17% вважають, що Україна має бути позаблоковою державою та співпрацювати з усіма.

Арсеній Яценюк наголосив, що Майдан є вказівником на майбутнє.

Реклама

Він не завершений. Навіть якщо ви не були на Майдані, ваша історична місія – продовжити справу боротьби за нашу гідність та нашу свободу", – сказав він.

Також він зазначив, що завдяки Майдану Україна показала всьому світу, що ми є вільною країною вільної Європи. Що Україна – це точно не Росія та не Білорусь. Що ми вміємо і боротимемося за свою свободу.

Нагадаємо, в Україні в 2014 році з'явилося нове свято – День Гідності та Свободи. Це свято присвячене двом революціям – Помаранчевій, 2004 року, та Революції Гідності.