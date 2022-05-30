Яценюк дав свідчення у справі Медведчука

Яценюк учетверте дав свідчення у справі Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк дав свідчення у справі народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила у Facebook прессекретарка Яценюка Ольга Лаппо.

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"Арсеній Яценюк учетверте дав свідчення у справі Віктора Медведчука. Нагадаю також, що минулого тижня в інтерв'ю радіо НВ Арсеній Яценюк заявив, що вже тричі давав такі свідчення. Декілька разів Службі безпеки і Державному бюро розслідувань. Він також заявив, що завжди жорстко боровся проти Медведчука публічно і непублічно", – зазначила Лаппо.

За її словами, медіа Медведчука "спустили всіх псів" на Яценюка:

"Всі фейки про мільярд, 24 вілли в Маямі, про паспорти, Чеченську війну, про "Стіну" – генерувалися в першу чергу росіянами, які контролювали медійний ресурс в Україні".

Яценюк вважає, що в свідченнях Медведчука немає найважливішого

Арсеній Яценюк вважає, що кримінальне провадження має бути не тільки щодо Віктора Медведчука, а й відносно тих, хто готував та розпочав війну проти України.

Він заявив, що у свідченнях Медведчука "не почув найбільш важливого – свідчень проти його кума Путіна".

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