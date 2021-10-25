Данілов виступив за нову форму правління України

Секретар РНБО Олексій Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україні потрібна президентська форма правління, а не парламентсько-президентська, як зараз.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Реклама

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок уперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості", – сказав Данілов.

На його думку, парламентсько-президентська форма правління підходить для країн з усталеною протягом століть демократією.

Парламентсько-президентська республіка

Дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (або навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні йдуть з часів Леоніда Кучми і активізуються зазвичай під час виборів президента.

Реклама

Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.

Читайте інші новини "Сьогодні":