"Я не мовчатиму, мені чхати": Гордон насварив РНБО за помилку з "злодіями"

Гордон жорстко "наїхав" на РНБО. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон допустив, що помилку в санкціях РНБО зі 108 "злодіями в законі" могли допустити не випадково.
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Україна 24.
"Рішення РНБО... Я зараз скажу зайве, напевно, але я не мовчатиму, мені чхати на все. Це що, вносять 108 "злодіїв в законі", під санкції люди потрапляють, а потім кажуть "ми помилилися"? Там помилки? Що це таке?" – сказав він.
Гордон зазначив, що йому члени РНБО кажуть, мовляв, вони приходять на засідання, їм дають папки (із санкційним списком) і вони їх розглядають.
"А хто дає папки, хто вносить прізвища, а що це за 108 помилок? А у мене відразу питання: може, це спеціально зроблено? Людей "підвісили на гачки" і потім бабки з них щомісяця беруть? Кажуть: "Ти в списку на санкції. Зняти? Бабки щомісяця давай". У мене це відразу перша думка. Що відбувається?" – з обуренням заявив журналіст.
Дивна помилка зі "злодіями в законі"
- 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.
- Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи знижені посадою.
- Пізніше Олексій Данілов пояснив, в чому була помилка, І\і повідомив, що винні вже покарані.
Тим часом РНБО створила словник російської пропаганди. Україна визначила терміни і словосполучення, які бажано використовувати стосовно тимчасово окупованого Росією Криму та окремих сепаратистських утворень в Донецькій і Луганській областях.