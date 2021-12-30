"Світ, де не буде війни": Піскун торкнувся важливої теми у новорічному привітанні (відео)

Святослав Піскун. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун привітав українців з Новим роком. У своїй промові він згадав слова Мартіна Лютера Кінга, афроамериканського громадського діяча.
Відео вітання публікує "Сьогодні".
"Шановні українці! Колись відомий громадський діяч Сполучених Штатів Америки Мартін Лютер Кінг розпочав свій виступ перед багатомільйонною аудиторією наступними словами: "Я хочу прокинутися вранці та побачити інший світ. Світ, де всі люди будуть рівноправні, світ, де не буде бідних, світ, де не буде знедолених, світ, де не буде війни і матері не оплакуватимуть своїх убитих синів. Я хочу побачити світ, де всім вистачатиме їжі і всі будуть здорові". Шановні українці, я хочу вам усім побажати, щоб усе, що я сказав відбулося відносно вас та нашої держави", – сказав Піскун.
Нагадаємо, Святослав Піскун – український політичний діяч, генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції. Був народним депутатом двох скликань, заступником секретаря РНБО. У червні 2020-го став заступником генпрокурора Венедіктової, але через місяць був звільнений.
Останні новини про персону
- Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – поки викопували труп жінки в лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля.
- Раніше Піскун розповідав про погрози вбивства, коли був генпрокурором. За його словами, загрози надходили не лише від криміналітету, а й від представників влади.
- А 2019-го ексгенпрокурор "розклав по поличках" закон про захист викривачів корупції. Піскун упевнений, що у нинішніх реаліях "викривачі" домовлятимуться з корупціонерами.