"Я — 35%": Добкін заявляє, що Терехов не має перемоги

За попередніми даними, Терехов переміг на виборах/Колаж: Сьогодні

На виборах міського голови Харкова, за даними екзит-полу, перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Однак кандидат у мери Михайло Добкін не погоджується з цим.

Про це Михайло Добкін написав у себе в Telegram.

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То чи є переможець?

Ігор Терехов не перемагає у першому турі, за даними Михайла Добкіна. Якщо інформацію підтвердять у ЦВК – відбудеться другий тур виборів.

"Я чесно і терпляче витримав цілу годину потоку інформації від різних ЗМІ. За основу своїх новин ці ЗМІ брали інформацію екзит-полів, заздалегідь замовлених штабом опонента. Їх підсумкова інформація мало чим відрізняється від раніше публікованих соцдосліджень СОЦІСів, КМІСів та інших контор. Тепер до реальної ситуації. Явка 28%. За нашими опитуванням, 41 – ВО, 35 – я. І це за всіх їхніх старань витягнути за вуха провладного кандидата. Незабаром опублікую перші результати паралельного підрахунку. Боремося далі. Поступатися ніхто не має наміру", — зазначив Михайло Добкін.

Вибори у Харкові-2021

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому, і мером було обрано Геннадія Кернеса, але через його смерть у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня.

Спочатку в парламенті розглядали проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства вибори призначаються не раніш ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання харківською владою всіх необхідних документів народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Підрахунок голосів за кандидатів у мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніш як на 12-й день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 року включно.

Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли і він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. Через це ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Крапку в суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт .

і він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. Через це . Крапку в суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що . 31 жовтня спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА не пустили на дві дільниці для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Після того, як вони викликали поліцію, питання вирішилося.

без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Після того, як вони викликали поліцію, питання вирішилося. На виборах у Харкові показали перше дивне порушення. На виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .

. А на дільниці № 631261 голова ДВК зупинила процедуру голосування через те, що один із виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у застосунку "Дія".

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