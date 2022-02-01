Може підірвати будинки в Донецьку: Гордон розповів, на що здатний Путін

Дмитро Гордон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон нагадав про приклади у світовій історії, коли з провокацій розпочиналися великі війни. Цим методом може скористатися і президент Володимир Путін.

Про це Гордон заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

За його словами, російський лідер пояснюватиме своєму населенню, чому він перетнув, якщо він зважиться на це, кордон з Україною. І нагадав, що кілька сотень громадян України, мешканців Донбасу отримали російські паспорти.

"Давайте розглянемо можливу таку провокацію, наприклад, з української території нібито прилетить якийсь снаряд до житлового будинку на території "ДНР", так званої. Коли загинуть жителі цього будинку, громадяни Російської Федерації. Мені Борис Березовський (російський підприємець і політик – Ред.) розповідав, це є в Youtube, що Путін підривав житлові будинки в Москві в 99 році для того, щоб прийти до влади, для того, щоб на чеченців це згорнути і таким чином, на такому страху та жаху, прийти до влади", – сказав Гордон.

На його думку, господаря Кремля ніщо не зупинить підірвати житловий будинок у Донецьку чи Луганську.

Реклама

"І далі він скаже: "Співвітчизники, українська хунта фашистська, бандерівська, щойно підірвала два житлові будинки на території Донецька та Луганська, в яких загинули громадяни Росії. І ми зараз негайно виходимо на територію України – дати відсіч цій фашистській хунті". Чи може він це сказати? Так запросто, як два пальці", – підсумував Гордон.

Загроза вторгнення РФ в Україну