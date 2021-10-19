Спадщина Кернеса – як Терехов хоче переграти Добкіна на виборах мера Харкова

Передвиборчу кампанію Терехов веде в стилі "місцевого міцного господарника". Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, відбудуться позачергові вибори мера Харкова. Згідно з останніми результатами соцопитування, проведеного групою "Рейтинг" з 2 по 7 жовтня, в передвиборчих перегонах лідирують виконувач обов'язків міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін.

Серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати на виборах мера Харкова, переваги виборців розподілилися так:

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Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 57,6%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%.

За інших запропонованих кандидатів готові проголосувати менше 4% учасників опитування.

Раніше результати досліджень, проведених центром Socis і Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), також вивели в лідери Терехова і Добкіна. До слова, вибори можуть пройти в один тур, якщо один з кандидатів набере понад 50% голосів.

У передвиборчих перегонах лідирують Ігор Терехов і Михайло Добкін. Фото: колаж "Сьогодні"

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Сайт "Сьогодні" пропонує ознайомитися з передвиборчою діяльністю Ігоря Терехова. Як кандидат проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат і на що претендент робить ставки.

Хто такий Ігор Терехов

З грудня 2020 року Ігор Терехов став виконувати обов'язки міського голови Харкова в зв'язку зі смертю мера міста Геннадія Кернеса.

Терехов народився 14 січня 1967 року в Харкові. Закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут і Харківський регіональний інститут при президенті України. Трудову діяльність розпочав у 1990 році стажистом-дослідником у Харківському інженерно-будівельному інституті.

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У 1997 році Терехов став генеральним директором ВАТ "Харківський завод "Кондиціонер".

1999-2006 – начальник управління з питань підприємництва, начальник управління споживчого ринку Головного управління економіки облдержадміністрації та комунального майна Харкова.

З квітня 2006-го – економічний радник відділу з забезпечення діяльності голови та заступників голови Харківської ОДА.

З березня 2007-го – заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Тоді область очолював Арсен Аваков.

З квітня 2010-го – заступник харківського міського голови Геннадія Кернеса. Перейшов до нього після того, як проти Авакова порушили кримінальну справу і він змушений був тікати до Італії.

У листопаді 2010-го став заступником Кернеса з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста.

З 2015 року – перший заступник міського голови.

У грудні 2020-го рішенням сесії Харківської міськради затверджений секретарем міської ради.

У грудні 2020 року Ігор Терехов став в.о. мера Харкова / Фото: Facebook

Статки

Згідно з декларацією, у Терехова є квартира в Харкові (майже 70 м2). Також чиновник орендує житло у матері – квартиру розміром 29,5 м2.

Володіє швейцарським годинником Omega Speedmaster Automatic і орендує позашляховик Mercedes-Benz GL 350 CDI у громадянки Олени Котельникової.

У 2017 році Терехов придбав акції компанії з управління активами "Фінекс-Капітал", яка, за даними ЗМІ, є засновником ТОВ "ДБК "Уровень" – фірми, що регулярно отримувала підряди від міськради.

Єдиний дохід Терехова, судячи з декларації, – зарплата: за 2019 рік він заробив 1,28 млн грн. Всі заощадження зберігає в готівці – це 120 тис. грн, 54 тис. євро і 151 тис. доларів. На банківському рахунку – 25 грн.

Сім'я

Ігор Терехов був одружений з Оленою Винник (Піженко), 1966 року народження. Пара розлучилася в 2014 році. Розлучення відбулося з ініціативи Терехова, через різні погляди на шлюб.

У Терехова троє синів. Двоє молодших – від шлюбу з Оленою Винник. Старший – від Анни Пазлюк. Про останню відомо тільки те, що до 2014 року жінка вела підприємницьку діяльність (виробництво шкіряних та галантерейних виробів).

Старший син Микола Терехов народився 22 січня 1995 року. Навчався в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції, у 2014 році посів 3-тє місце в чемпіонаті "Кубок України з кікбоксингу" серед дорослих. У 2017-2019 роках працював начальником служби КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство". Одружений, виховує доньку Ангеліну.

Передвиборча кампанія

У вересні 2021 року Харківська міська організація партії "Блок Кернеса – успішний Харків!" висунула кандидатом на посаду міського голови Ігоря Терехова.

"Ігорю Олександровичу, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес. – Ред.) хотів цього. Пора позбутися додатку в. о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо", – заявив тоді син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило.

Проте багато жителів Харкова відзначили, що передвиборча агітація Терехова почалася до офіційного його висунення партією Кернеса. Наприклад, ще в липні чиновник оприлюднив у соцмережах агітаційні ролики із циклу "Сучасні історії Харкова", в яких розповідав про досягнення місцевої влади, надання комунальних послуг харків'янам і будівництво храмів. Відеоролики викликали суперечки в соцмережах. Прихильники Терехова підтримували його рекламу, противники – висміювали і критикували.

Образ господарника і послідовника Кернеса

Досягнення міської влади під час керування Харковом Тереховим стали головним акцентом, на який звертають увагу електорату "Блоку Кернеса". На сайті та в акаунтах соцмереж партії регулярно публікуються звіти про ремонти доріг, комунікацій і під'їздів будинків, реконструкцію мостів і упорядкування місцевих пляжів та парків, а з білбордів на вулицях Терехов обіцяє харків'янам не підвищувати тарифи на воду і опалення.

Ігор Терехов обіцяє харків'янам не підвищувати тарифи. Фото bykvu.com

Можна сказати, що кампанію Терехов веде в шаблонному стилі "місцевого міцного господарника" – особисто "інспектує" лікарні, школи та інші об'єкти міської інфраструктури, зустрічається з бюджетниками, висаджує дерева перед об'єктивами телекамер і навіть власноручно миє станцію метро зі шланга.

Ігор Терехов помив стіну на станції метро "Академіка Барабашова" / Фото: Facebook

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що технології, які використовує у своїй передвиборчій кампанії Ігор Терехов, досить прості.

"Образ Терехова – спадкоємець і послідовник справи Кернеса, якого багато харків'ян поважало", – говорить "Сьогодні" Голобуцький.

Експерт зазначає, що на минулих президентських і парламентських виборах українці сподівалися на серйозні зміни в країні, але їхні очікування не справдилися.

"Вибори ні до чого не привели, і тепер громадяни більш прагматично до них ставляться. Багато хто вважає – хай ситуація в країні або місті залишається такою, як є, аби не стала гіршою", – говорить Голобуцький.

За його словами, такий настрій суспільства підтверджує і той факт, що близько 80% мерів українських міст залишилися в своїх кріслах після минулих виборів.

"У цьому сенсі консерватизм виборця грає на користь Терехова", – підкреслює політтехнолог.

Олексій Голобуцький: "Образ Терехова – спадкоємець і послідовник справи Кернеса" / Фото: Facebook

Він також зазначає, що Терехов намагається зберегти баланс між різними ідеологічними групами жителів міста.

"Він не акцентує увагу на необхідності пам'ятника Жукову, він демонстративно не підтримує як націоналістів, так і їхніх супротивників. Веде політику "і нашим, і вашим", щоб подобатися всім", – говорить Голобуцький.

Зазначимо, що у Терехова є можливість, на відміну від конкурентів на виборах, використовувати адмінресурс, оскільки він керує Харковом і фінансовими потоками міста. І, звичайно ж, він може створювати парки і ремонтувати під'їзди коштом бюджету, водночас рекламуючи себе. Про це "Сьогодні" говорить політолог Яніна Соколовська.

"Адмінресурс – головна перевага Терехова", – підкреслює експертка.

Соколовська додала, що поки Терехов готувався до виборів, у Харкові склалася критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби.

"Як повідомляють харківські ЗМІ, палати переповнені хворими на COVID-19. У лікарнях колапс, а відповідати за це доведеться міському голові", – каже Соколовська.

Крім того, на думку політолога, образ продовжувача справи Кернеса, в якому постає Терехов, вельми сумнівний.

"Терехову складно довести, що він був для Кернеса близькою людиною, бо його найближчий конкурент теж претендує на це звання. І цей конкурент став відомий на всю Україну багато в чому саме через відеоролик з голосом Кернеса", – пояснює політолог.

Яніна Соколовська: "Поки Терехов готувався до виборів, у Харкові склалася критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби" / Фото: Facebook

Що спільного в агітаційних кампаніях Терехова і Добкіна

На думку експертів, ідентичним є головний посил агітації – обидва політики намагаються показати себе наступниками Геннадія Кернеса.

Технологічно обидва штаби використовують схожий інструментарій: роздають агітаційні газети, обмінюються чорним піаром і соціологічними "вкидами" з вигідними для кожного результатами опитувань містян.

Чим відрізняються агітаційні кампанії Терехова і Добкіна

Що стосується відмінностей, то кампанія Михайла Добкіна повністю віртуалізована, тоді як Ігор Терехов багато часу приділяє "роботі в полях" (зустрічі з містянами, суботники та інші форми прямого контакту в стилі Кернеса зразка 2010-2012 років). У Терехова є очевидна перевага в брендуванні міського простору (білборди, сітілайти), тоді як у Добкіна краще налагоджена робота з всеукраїнськими медіа і більш високе охоплення на особистих сторінках у соціальних мережах кандидата.

Результат складно передбачити

Як зазначає політтехнолог Голобуцький, результат виборів мера Харкова сьогодні складно передбачити.

"Все буде залежати від явки виборців на дільниці, а також від того, чи не з'являться напередодні виборів сюрпризи. Наприклад, чи не пропаде в місті вода", – говорить він нам.

"Думаю, на виборах переможе той, хто зможе переконати електорат, що він кращий господарник і був більш близьким другом Кернеса", – додала Соколовська.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", в. о. харківського міського голови Ігор Терехов говорив, що харків'яни мають обрати мера якомога швидше. За його словами, керівництво Харкова готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є поліпшення умов життя в місті, а не гра в політику.

Ми також писали, що Михайло Добкін назвав відео з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає, що пишається участю в будівництві храму Святих Жінок-Мироносиць, "за межею" й обізвав його "лохом".