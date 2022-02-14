Світовий банк евакуюється з України

Незважаючи на всі запевнення представників Кремля та самопроголошеного президента Білорусі, що вони не виношують планів щодо нападу на Україну західні організації продовжують відкликати з нашої країни своїх співробітників. Нині це зробив Світовий банк, повідомляє Reuters.
Що відбувається
Агентство повідомляє, що Світовий банк тимчасово перебазує своїх співробітників з України та зупиняє відрядження працівників до нашої країни. "Це відбувається через напруженість на кордоні між Росією та Україною", – йдеться у внутрішній службовій записці, яка потрапила в розпорядження Reuters.
"Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших працівників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації здійснюється тимчасове переселення працівників та вживаються посилені заходи безпеки", – йдеться у службовій записці.
Евакуація
- Нагадаємо, на сьогодні вже близько 35 країн закликали своїх громадян залишити територію України.
- Все почалося після того, як 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. За його словами, американські громадяни "мають виїхати негайно".
- 11 лютого Ізраїль порекомендував своїм громадянам залишити Україну через небезпечну обстановку в регіоні.
- 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низці дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів.
- Варшава поки що демонструє повну єдність із Києвом. Польський уряд поки не планує евакуацію своїх дипломатів із України. Про це заявив речник польського уряду Петро Мюллер, повідомляє Polsat News.