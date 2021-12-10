"Все залежить від України": генсек НАТО надіслав Путіну прозорий натяк

Столтенберг вгамував "хотілки" Путіна. Колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Альянсу залежить лише від її самої та 30 країн-членів військового блоку. Як би Кремль не був проти цього – права голосу він не має. Про це пише УНІАН.
Він нагадав, що зараз Україна не підпадає під гарантію безпеки НАТО, оскільки не є членом організації. Але водночас є цінним партнером Альянсу і всі країни підтримують її незалежність.
"Також йдеться про повагу до суверенітету суверенної незалежної держави в Європі. Це знову і знову констатувалося, починаючи від Гельсінського Заключного акту 1975 року і багато разів після того, що в Європі кожна держава має право вибирати свій шлях. І це стосується України. Отже, ми дотримуємося наших рішень, і нічого не змінилося, коли йдеться про підхід НАТО щодо членства України. Це залежить від України, щоб обирати власний шлях і вибирати, чи хоче вона до членства чи ні. А потім також це залежить від 30 країн-членів, щоб вирішувати, чи Україна готова приєднатися до Альянсу. І ніхто інший", – Заявив Столтенберг.
Генсек нагадав, що 1949 року Москва була проти вступу Норвегії до НАТО, але Росію не послухали.
"І так само ми маємо поважати бажання кожної суверенної держави в Європі", – сказав він і додав, що Росія намагається контролювати своїх сусідів.
РФ не хоче відпускати Україну до НАТО
- 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на Схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
- 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. Вже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
- 8 грудня Путін повідомив, що у Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО, щоб потім надати Вашингтону своє бачення нерозширення Альянсу.
- А 9 грудня Байден зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови він чітко дав зрозуміти йому, що "будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України, і лише Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу".