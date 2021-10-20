"Повертаються часи Януковича": Банкову викрили в тиску на ЗМІ

Мирослава Барчук розповіла про ультиматуми ОПУ. Колаж "Сьогодні"

У медіапросторі України назріває скандал. Представники ЗМІ скаржаться на тиск з боку Офісу президента і звинувачення у недотриманні журналістських стандартів. Політики на підтримку журналістів говорять про повернення "темників Януковича". Про це заявила в Facebook телеведуча Мирослава Барчук.

ОПУ займається "інформаційним кілерством"?

За словами журналістки, Банкова нібито "наїхала" на ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі UA:Перший. Вона заявила, що групу звинуватили в недотриманні журналістських стандартів, тобто відсутність балансу думок у студії.

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"Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм-каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. По-перше, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою М. Подоляка в ОП. Це не новина", – написала Барчук.

Вона зазначила, що останнім часом ОП висуває її редакції умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" на ефірах.

"Наприклад, минулого понеділка був ультиматум № 1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП. В останній понеділок з’явився ультиматум № 2: "слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу (позафракційний). Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це "недотримання журналістських стандартів", – резюмувала журналістка.

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Політики заговорили про повернення "темників Януковича"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що влада сильно боїться правди і прозорості, тому у гірших традиціях Медведчука – Януковича намагається відновити цензуру та тотальний контроль над ЗМІ.

"Якщо в Україні будуть знищені незалежні ЗМІ, ми не знатимемо правду про офшори Зеленського та корупцію і зловживання влади, про реальний стан справ у країні. Тому звертаюся до всіх інших журналістів не мовчати і повідомляти суспільство про факти тиску і цензури. Українці мають право знати правду!" – написав він у Facebook.

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Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко теж попередила про повернення часів Януковича.

"Повертаються гірші часи Януковича в медіа з цензурою. Закликаємо медіа проявити журналістську солідарність із журналістами "Суспільного", які перші чесно сказали очевидне – "темники Януковича" повернулися в медіа. Ми цього не допустимо", – сказала вона, виступаючи у Верховній Раді.

Ще один нардеп від "Євросолідарності" – Іванна Климпуш-Цинцадзе – підтвердила повідомлення про походи "слуг" на ефіри.

"Переважна більшість слуг не ходить на ефіри самостійно, а виключно за погодженням. На жаль, практично нема кого закликати", – написала вона в коментарі до допису Барчук.

Нагадаємо, у Верховну Раду вже давно передано ініційований партією "Слуга народу" закон "Про медіа". Серед іншого розробляють інструмент моніторингу контенту в аналогових і онлайн-ЗМІ.

Національна спілка журналістів України виступила проти цього закону. Журналістська спільнота вимагає відхилити законопроєкт і почати діалог щодо реформування медіасфери.