ВООЗ попередила про 500 тис. смертей цієї зими

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До березня 2022 року може бути ще півмільйона смертей від коронавірусу, якщо не буде вжито термінових заходів. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ лікар Ханс Клюге, пише BBC.

Так він прокоментував інформацію про високий рівень захворюваності в кількох європейських країнах та запровадження повного чи часткового локдауну.

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"Чергова хвиля COVID-19 у Європі спостерігається через наближення холодів, низькі показники вакцинації в низці країн і появу більш заразних штамів", – сказав він.

Клюге закликав розпочати законодавчу та громадську дискусію щодо обов'язкової вакцинації.

"Перед тим, як вдаватися до обов'язкової вакцинації, потрібно подивитися на інші інструменти, наприклад, на ковід-перепустки, які зовсім не обмежують свободу, а навпаки, допомагають її зберегти", – сказав він.

За його словами, скоротити ці показники може допомогти повернення до суворого маскового режиму.

Ситуація з коронавірусом у світі

Постійно оновлювана моніторингова сторінка Worldometers показує, що станом на 21 листопада 2021 року, у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 5 163 723 осіб (+7326 за добу), понад 257 млн заразилися, близько 20 млн інфіковані натепер, понад 232 млн тих, хто заразився, визнані одужалими. Середня летальність: 2%.

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Статистика в Україні

За добу в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них захворіло дітей – 894, медпрацівників – 99). За весь час пандемії в Україні захворіли 3 332 943 особи, померли – 81 272 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.

Скільки вакциновано

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 осіб, з них отримали одну дозу – 7 922 413 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 6 467 945 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 14 390 358 щеплень.

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Найпопулярнішою серед українців виявилася вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Її вибрали для вакцинації майже 40% усіх щеплених.